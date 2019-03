Brand vernielt bovenverdieping van woning TVDZM

31 maart 2019

17u40 0 Rumst In de Molenstraat in Reet (Rumst) is er vanmiddag brand uitgebroken in een woning. De woning liep heel wat rook- maar ook brandschade op. De zoon van het gezin raakte bevangen door de rook werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Omstreeks 15.45 uur zondagnamiddag brak de brand op de bovenste verdieping van de woning uit. Het was de zoon van het gezin die de brand had opgemerkt. Hij was op dat moment alleen thuis. De hulpdiensten werden opgeroepen. De brandweer kwam massaal ter plaatse, de politiezone Rupel sloot de Molenstraat af voor verkeer voor het verkeer.

Brandschade

De brand woedde hevig. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. “De bovenste verdieping waar het brandde is er heel wat brandschade”, luidt het bij de brandweer. “De eerste verdieping liep rook- en waterschade op." De brandweer kon het gelijkvloers vrijwaren. Daar bevindt zich een nagelstudio.

Brandoorzaak

Na de bluswerken moest de brandweer nog een hele tijd ventileren. Over de oorzaak van de brand kon de brandweer nog niets zeggen. De lokale politiezone Rupel zal dit verder onderzoeken. Of ook de woning onbewoonbaar werd verklaard, is nog niet duidelijk. De zoon werd preventief overgebracht naar het ziekenhuis in Reet. Hij raakte bevangen door de rook.