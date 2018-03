Boom op Astridplein krijgt wortelgeleiding 14 maart 2018

02u29 0 Rumst De boom op het Koningin Astridplein in Rumst, dat wordt heraangelegd als onderdeel van de werken in het centrum van Reet, is verdwenen. Er komt nu een nieuw exemplaar, dat meteen 'wortelgeleiding' krijgt.

"Het vellen van de boom was spijtig genoeg noodzakelijk. Niet enkel bovengronds is het druk op het K.Astridplein, ook de ondergrond is een kruispunt van enorm veel nutsleidingen. Om in de toekomst vlot aan deze leidingen te kunnen werken, worden ze niet pal onder de rijweg gelegd maar aan de zijkant van de weg. En dat wil ook zeggen dat er vlak naast en onder de boom leidingen lopen", klinkt het. "Bij eerdere werken werden er al wortels beschadigd, waardoor de boom te maken kreeg met stabiliteitsproblemen. Dat zou in de toekomst nog vaker kunnen gebeuren, daarom werd beslist de boom te vellen. Er zal nog dit voorjaar een nieuwe streekeigen lindeboom aangeplant worden."





Om te vermijden dat de wortels van die grote boom later de bestrating zou opdrukken, wordt er meteen een 'wortelgeleiding' voorzien. Dit is een grote ondergrondse ring rondom de wortels van de boom, die maakt dat zij eerst in de diepte gaan groeien en pas daarna in horizontale richting. Zo blijft het voetpad mooi liggen. "Naast de nieuwe boom plannen we ook nog andere aanplantingen op het plein, om het geheel mooi groen te maken." (EDT)