Bokaal zomert weer aan de Rupeldijk 03 juli 2018

02u59 0 Rumst Voor het vierde jaar op rij al doet Guus van Zon het met zijn 'Bokaal zomercafé' nog iéts meer zomeren aan de Rupeldijk in Terhagen.

"We hebben weer een propvol programma klaar voor de komende tien weken. Op donderdag zijn er onze Duvelse Donderdagen, elke vrijdag laten we telkens een andere gast-dj de beste platen op vinyl draaien. Op zaterdag gaan we voor het echte zomergevoel met onze 'Saturday Night Feeling', waarbij dj's en optredens elkaar afwisselen. Op zondag wordt ons podium gevuld met 'Jong geweld & Oude rotten'", somt Van Zon op.





"Nieuw zijn de street-artwandelingen op zondag, een trip vol cultuur, historiek, natuur en street-art die start aan het Zomercafé. Na afloop steken we de barbecue aan. Die is weer ieder weekend geopend vanaf 17 uur, reserveren kan via eten@bokaal.be. We soigneren de kleintjes op zondag extra met 'Pip's Kids Café' vol activiteiten voor de kleinste zoals workshops, grime, springkasteel... en bouwden ook het 'Kot van Ott' aan de Rupeldijk. Dat is een speelkot voor de kindjes met een glijbaan en klimtouwen. Op zaterdagmiddag bieden we voor het eerst yoga aan, en na het grote succes van vorig jaar komt Opi terug met zijn overweldigend lekkere paella. Om nog eens iets geks te doen hebben we tot slot onze 'ping-pong-party' in het leven geroepen, een outdoor-toernooi met muziek van dj's Ping en Pong. Elke dag is er wel wat anders te beleven bij Bokaal, maar ook wie heel simpelweg rustig wil genieten van een frisse pint is méér dan welkom."