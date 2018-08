BinckBank Tour rijdt door Rumst 08 augustus 2018

Op woensdag 15 augustus rijden de wielrenners van de BinckBank Tour 2018 doorheen Rumst. Die wielerronde gaat op maandag 13 augustus van start in Heerenveen, de finish ligt op zondag 19 augustus in Geraardsbergen. Op woensdag 15 augustus trekt het peloton vanuit startplaats Aalter naar Antwerpen, rond 15 uur wordt een doortocht van de profrenners in Rumst verwacht. Zij rijden over de N1 vanuit Walem richting Kontich en vanop steenweg op Waarloos naar Reet centrum en Eikenstraat richting Aartselaar. In de Varenstraat naast de Lazaruskapel wordt ter gelegenheid van deze gebeurtenis een koers voor nieuwelingen en junioren georganiseerd, als onderdeel van Lazernij Feest. (EDT)