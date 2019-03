Bibliotheek verhuist in 2020 naar woonzorgcentrum Sint-Jozef Els Dalemans

01 maart 2019

13u09 0 Rumst De bibliotheek van Rumst verhuist in 2020 naar het woonzorgcentrum Sint-Jozef. “Wij breidden net fors uit, waardoor er heel wat ruimte vrijkomt in ons oude gebouw. De bibliotheek is meer dan welkom, ook voor onze bewoners wordt dit een hele belevenis”, zegt directeur van Sint-Jozef Gunther Huygens.

Met de officiële ondertekening van de nodige documenten, is de samenwerking tussen de gemeente Rumst en WZC Sint-Jozef een feit. “Wij waren al lang op zoek naar een betere locatie voor de bibliotheek in deelgemeente Rumst. Het huidige gebouw aan de Markt was niet meer geschikt, de ruimtes waren te krap en het gebouw bood te weinig mogelijkheden voor zowel het publiek als onze medewerkers. Ook verbouwen was geen optie meer”, zegt bevoegd schepen Raf De Schepper (CD&V/3D).

“Door de uitbreiding van WZC Sint-Jozef, kwam in de gebouwen vooraan in de Schoolstraat plots heel wat ruimte vrij. We gingen samen aan het puzzelen, en zo blijkt het mogelijk om hier een volwaardige en zelfs grotere bibliotheek in te richten. We kunnen er in de toekomst veel meer doen dan enkel boeken uitlenen. Er zijn plannen voor allerlei activiteiten en evenementen, er zal ruimte zijn voor studenten en thuiswerkers, we willen een leestuin inrichten en meer.”

“We sluiten meteen een huurovereenkomst af voor 21 jaar, omdat de werken en bijhorende investeringen vrij groot zijn. We schatten de kosten voor de verbouwing en inrichting samen op meer dan 400.000 euro. De bibliotheek wordt ingericht aan de straatkant, en zal de bestaande ingang van het WZC gebruiken. De bib wordt zo meteen vlot toegankelijk voor iedereen, ook rolstoelgebruikers.”

“Voor de creatie van de bibliotheek worden de muren van de verschillende kleinere kantoren en kamers aan de rechterkant van de bestaande ingang gesloopt. Zo kunnen we één grote ruimte creëren. De gang gelegen tussen de bibliotheek en het woonzorgcentrum wordt dichtgemaakt. Centraal op de site werd immers net een nieuwe ingang met de nodige kantoorruimte gebouwd voor het WZC. We hopen onze verbouwingswerken na de zomer van 2019 te kunnen starten, om de deuren van onze bib een jaar later te openen.”

Ook directeur van het WZC Gunther Huygens is blij met de toekomstplannen. “Wij voelen ons enorm verbonden met de gemeente Rumst en haar inwoners, maar we zitten nog al te vaak op ons eigen eiland. Een nieuwe bibliotheek in onze gebouwen zal voor meer beweging en interactie zorgen. Het wordt niet alleen voor onze bewoners makkelijker om eens in de bib een kijkje te gaan nemen, ze gaan er ook spontaner de jongeren van de scholen vlakbij, de gezinnen uit de buurt, verschillende verenigingen... kunnen ontmoeten.”