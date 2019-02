Bib verkoopt tweedehands kinder- en jeugdboeken voor goede doel Els Dalemans

26 februari 2019

15u30 0 Rumst De bibliotheek van Rumst zamelt vanaf 1 maart zo veel mogelijk kinder- en jeugdboeken in. Op zondag 31 maart wordt immers een grote verkoop van tweedehandsboeken georganiseerd, de opbrengst gaat naar het goede doel.

“De grote boekenverkoop is een onderdeel van de jeugdboekenmaand, die op 1 maart van start gaat. Het thema dit jaar is vriendschap, een hele maand lang zetten we dan ook de mooiste en boeiendste verhalen over vriendschap in de kijker”, klinkt het.

“Wij sluiten onze jeugdboekenmaand af met een grote verkoop van tweedehandsboeken, een activiteit georganiseerd door de bibliotheek en 11.11.11. De opbrengst van de verkoop gaat naar Vluchtelingenwerking Rupelstreek. Deze vrijwilligersorganisatie helpt erkende vluchtelingen in de regio op weg om hier hun leven op te bouwen.”

“Wie kinder- en jeugdboeken wil schenken om te verkopen ten voordele van dit initiatief, kan ze tussen 1 en 27 maart binnenbrengen in de hoofdbibliotheek in Rumst op de Markt of in de bib in Reet, naast het gemeentehuis. Wie leuke tweedehandsboeken wil aankopen voor amper 0,5 of 1 euro per boek, moet beslist een kijkje komen nemen op de grote boekenverkoop op zondag 31 maart van 10 tot 17 uur in de kerk van Terhagen.”