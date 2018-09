Bewoners tekenen mee toekomst Kleiputten uit 06 september 2018

02u26 0 Rumst Zo'n 100 inwoners van Rumst namen gisteravond deel aan de eerste 'ontwerpworkshop' over de Kleiputten in Terhagen. Dat gebied moet gesaneerd worden en krijgt daarna een nieuwe invulling.

"We gaan in de Kleiputten sowieso voor een combinatie van groen en recreatie. Om plannen uit te tekenen vragen we de hulp aan omwonenden", zegt Jan Weverbergh van provincie Antwerpen.





"De voorbije maanden konden zij op de website www.kleiputtenterhagen.be ideeën kwijt, we kregen meer dan 100 inzendingen. Nu volgen 3 workshops, met als bedoeling samen na te denken over een aantrekkelijk ontwerp voor de Kleiputten. We zoeken een juiste plek voor elke functie, dat wordt een hele puzzel. We bekijken zachte recreatie zoals wandelen, harde recreatie zoals mountainbiken, toerisme, ruimte voor kinderen en verenigingen, voor dieren en voor erfgoed. We spelen ook met de aanwezigheid van water, bekijken waar de wegen zullen liggen, welk deel natuurlijk bos blijft en welk deel parklandschap wordt... Voor deze vrij intensieve reeks workshops schreven maar liefst 100 mensen zich in, het is duidelijk dat de betrokkenheid bij dit project groot is en dat het hier om een geliefd stukje groen gaat."





De Kleiputten werden vroeger gebruikt als asbeststort en huisvuilstort van de stad Antwerpen. Het gebied van 55 hectare wordt nu gesaneerd en heringericht door de provincie Antwerpen, de Vlaamse Waterweg, de gemeente Rumst en Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. (EDT)





Meer over Kleiputten

Antwerpen

Rumst