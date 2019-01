Bevallen kan vanaf 1 februari enkel nog in Bornem AZ Heilige Familie en Sint-Jozefkliniek fusioneren tot AZ Rivierenland Els Dalemans

17 januari 2019

15u31 0

Vanaf 1 februari 2019 zullen er geen kinderen meer geboren worden in het ziekenhuis in Rumst. Het AZ Rivierenland -de nieuwe naam van AZ Heilige Familie en de Sint-Jozefkliniek- verhuist het bevallingskwartier naar Bornem. “Alle andere pre- en postnatale, gynaecologische en pediatrische zorg verdwijnt niet maar wordt zelfs nog verder uitgebreid”, klinkt het.

Een jaar geleden kondigden AZ Heilige Familie in Rumst en de Sint-Jozefkliniek met campussen in Bornem en Willebroek aan dat ze fusioneren. Op 1 januari 2019 werd die fusie tot AZ Rivierenland een feit. “Onze drie campussen blijven bestaan, en Rumst en Bornem blijven acute ziekenhuizen met elk een spoeddienst, intensieve zorgen en meer. Maar vanaf 1 februari zal bevallen enkel nog mogelijk zijn in Bornem”, zegt Sofie Vermeulen van AZ Rivierenland.

“Op de gezamenlijke materniteit in Bornem gebeurt enkel de bevalling zelf en de twee tot drie dagen nazorg. In Rumst blijven de pre- en postnatale zorgen behouden, net als de gynaecologische en pediatrische consultaties. We gaan deze zelfs nog verder uitbreiden, je zal in Rumst dus ook in de toekomst terecht kunnen voor voorlichtingssessies over bijvoorbeeld borstvoeding, voor hulp en informatie van onze vroedvrouwen, …”

“De reden voor deze aanpassing is de onzekerheid rond het optrekken van de quota. In Rumst worden jaarlijks zo’n 450 kinderen geboren, in Bornem zo’n 600 baby’s. Op dit moment halen we dus allebei de opgelegde minimumnorm van 400 bevallingen, maar we weten niet wat de overheid binnenkort gaat beslissen. We willen zeker niet achter de feiten aanhollen, en voegen daarom nu al onze bevallingskwartieren samen. Met 1000 bevallingen per jaar hoeven we ons in de toekomst geen zorgen meer te maken.”

“We kiezen voor het verloskwartier op onze campus in Bornem, omdat in de nieuwbouw die 2 jaar geleden werd gerealiseerd ook een gloednieuwe materniteit inbegrepen was. Ook de komende jaren zal er op de verschillende campussen nog verder geïnvesteerd worden. In Bornem wordt het laatste deel van de nieuwbouw afgewerkt, in Rumst bouwen we de materniteit om naar een internistische afdeling. Op langere termijn -zeker binnen de komende 5 jaar- willen we in Rumst ook de werken voor een nieuwbouw opstarten, met plaats voor het dagziekenhuis, revalidatie, een nieuwe inkom en meer. Onze campus in Willebroek -waar het dagziekenhuis en de consultaties blijven- krijgt een grondige opknapbeurt.”

“Met deze fusie -die nodig was om de ziekenhuiszorg in de regio te verzekeren- wordt het AZ Rivierenland een middelgroot ziekenhuis met 440 bedden. We kunnen niet alleen de 3 campussen behouden, maar ook de tewerkstelling voor onze 1.250 werknemers en 220 zelfstandigen.”