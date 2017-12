Bestuurder ramt geparkeerde wagen in garage 02u34 0 Foto De Roeck De auto van het gezin werd door de botsing in de garage geduwd.

Kerstmis is voor een gezin in de Berkenstraat in Reet met een serieuze domper gestart. In de nacht van zondag op mandag rond 4 uur is een wagen, komende uit de Olmenlaan, ingereden op de geparkeerde wagen van het gezin uit de Berkenstraat. De auto van het gezin stond gewoon geparkeerd voor de garagepoort. Door de klap vloog de geparkeerde wagen door de garagepoort. De politie kwam als eerste ter plaatse en verwittigde de brandweer, die de garage deels kwam stutten. De bestuurder van de wagen liep lichte verwondingen op. (AVH)