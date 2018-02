Auto uitgebrand tijdens werken voormalig steenbakkerijmuseum 06 februari 2018

In de Steenberghoekstraat is de brandweer gisteren moeten uitrukken voor een brand. Bij werken in het voormalig steenbakkerijmuseum brak rond 15 uur brand uit. Het vuur sloeg over naar de grasberm en op een voertuig in de buurt. De wagen stond in een mum van tijd in lichterlaaie. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de auto brandde uit. Niemand raakte gewond. (TVDZM)