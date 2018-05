Auto knalt op signalisatiebord 11 mei 2018

Op de E19 van Antwerpen naar Brussel is woensdagavond een verkeersongeval gebeurd. Een auto reed er omstreeks 23.00 uur tegen een signalisatiebord. Dat was er geplaatst om chauffeurs te laten invoegen op een ander rijvak. De bestuurder zat gekneld. De brandweer moest ter plaatse komen en knipte het dak open. Vervolgens werd de gewonde bestuurder uit het voertuig geëvacueerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De ravage na het ongeval was groot. De wagen moest getakeld worden, ook het signalisatiebord liep schade op. Door het ongeval waren alle rijvakken versperd. Het doorgaand verkeer werd omgeleid via de pechstrook. (TVDZM)