Auto belandt in weiland na crash 20 augustus 2018

De bestuurder van een wagen is zondagmorgen gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Steenweg op Waarloos in Rumst. De bestuurder verloor iets na 6 uur om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur van zijn voertuig, kwam naast de rijbaan terecht en botste tegen een betonnen duiker. Daarop werd de wagen enkele meters verder in het weiland geslingerd. De brandweer heeft de de 25-jarige man, die terugkwam van een vermaakuitstap, uit zijn wagen moeten bevrijden. Hij werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. (VTT)