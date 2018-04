ACV viert 100ste verjaardag 10 april 2018

De Reetse ACV-afdeling heeft zijn 100-jarig bestaan gevierd in een afgeladen vol Gildenhuis. Tot 1918 maakte het vakverbond deel uit van de afdeling van Kontich, tot een lokaal initiatief werd gevormd. Hoe dat precies in zijn werk ging, is niet bekend, want meer dan een vlag bleef er uit die beginperiode niet bewaard. Het archief raakte doorheen de jaren zoek. Tijdens het feest in aanwezigheid van nationaal voorzitter Marc Leemans werden 45 eretekens uitgereikt aan de leden die 25, 35, 45 of meer dan 50 jaar lid zijn. Op de foto de bestuursleden van ACV Reet.





(WVK)