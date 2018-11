Actiegroep 'Red de Kleiputten' organiseert informatieavond Els Dalemans

28 november 2018

13u22 0 Rumst De actiegroep ‘Red de Kleiputten’ -die protesteert tegen de grote sanering van de kleiputten in Terhagen (Rumst)- organiseert op donderdag 29 november een informatieavond over het dossier.

“Wij nodigen alle geïnteresseerden uit om onze voorstellen en plannen te bekijken. De actiegroep blijft nog steeds voorstander van de minimale sanering. Dit wil zeggen dat men volgens ons enkel de twee storten in het gebied -samen goed voor 10ha- saneert maar de overige 80 procent van het natuurgebied in de huidige toestand laat”, klinkt het.

“Onze actiegroep heeft ook al verschillende contacten gehad met de betrokken instanties in dit dossier, en zal ook daarover verslag uitbrengen. De aanwezigen kunnen dus volop vragen stellen, waarop, voor zover mogelijk, een antwoord zal worden gegeven. Met deze informatieavond willen we vanuit de actiegroep alle buurtbewoners de mogelijkheid geven om beter geïnformeerd aan de volgende stappen van het participatieproces deel te nemen.”

De informatieavond van actiegroep ‘Red de Kleiputten’ vindt plaats op donderdag 29 november om 20 uur in Freinetschool Villa Kakelbont in de Dirkputstraat 428 in Boom. Een volgende activiteit van de actiegroep is een winterwandeling door de Kleiputten op 16 december.