Aanleg fietsstroken in Kapelstraat en Eikenstraat van start 17 augustus 2018

In Rumst worden er vandaag zowel in de Kapelstraat in Terhagen als in de Eikenstraat in Reet fietssuggestiestroken aangelegd. In 2012 werd de eerste fase van de Kapelstraat heraangelegd, waarbij vooral veel aandacht is gegaan naar een veilig en afgescheiden dubbelrichtingsfietspad. De tweede fase, het stuk tot tegen de grens met de gemeente Boom, is in voorbereiding. In afwachting van de uitvoering hiervan zal het gemeentebestuur vandaag een fietssuggestiestrook aanbrengen aan de zijde van de Terhagenlei. De werken zouden één dag duren. Het verkeer moet alternerend over een versmalde rijbaan. Er worden verkeerslichten geplaatst. Tijdens de werken in de Eikenstraat geldt er een plaatselijke omleiding. Het parkeren buiten de parkeervakken in de Eikenstraat werd tot op heden gedoogd. Na het aanbrengen van de fietssuggestiestroken zal de politie controleren op correct parkeren. (AVH)