81-jarige op kieslijst N-VA 15 juni 2018

Liefst 81 jaar, dat is de leeftijd van de oudste kandidate op de kieslijst van de Rumstse N-VA-afdeling. "Onze jongste kandidaat is 19, onze oudste inderdaad 81. Het gaat om gemeenteraadslid Yvonna Hellemans, die je een heel pak jonger zou schatten", zegt lijsttrekker en schepen Jurgen Callaerts. "Yvonna stapte pas zes jaar geleden in de politiek, omdat ze onze toen sterk groeiende partij graag wilde steunen. We hebben haar kunnen overtuigen om daar nog eens zes jaar bij te doen. Yvonna gaf wel aan dat ze, gezien haar leeftijd, dit keer vooral eerder wil steunen dan een actieve rol op zich te nemen. Ook de uittredende raadsleden Ilse Van Reeth en Wim Meulders zijn opnieuw kandidaat. Nieuwkomers zijn kunstenares Lutgardis Gielis, Bram van Keer van de Scouts en de Rumstse Volksfeesten en Nick Mertens van de 'Tomorrowland Neighbours'. Nationaal partijraadslid Robert De Koning en afdelingsvoorzitter Benjamin De Roeck duwen de lijst." (EDT)