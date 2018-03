46 uur werkstraf voor opgedreven brommer 10 maart 2018

V.V.G. (19) uit Rumst moest gisteren voorkomen voor de politierechtbank van Antwerpen. Op 18 januari 2017 betrapte de politie hem zonder rijbewijs op zijn bromfiets. Bovendien was zijn voertuig illegaal opgedreven. "Je was wel eerlijk tegen de verbalisten door toe te geven dat je bromfiets was opgefokt", zei een milde politierechter. De onderdelen om het voertuig op te drijven zijn in beslag genomen. V.G. verklaarde dat hij niet meer op de brommer rijdt tegenwoordig en accepteerde de werkstraf. (BSB)