3D blijft in kartel met CD&V ondanks 'gebroken belofte'

15 november 2018

De lokale partij 3D blijft de kartelpartner van CD&V, ondanks een interne ruzie na de verkiezingen. “We maakten de afspraak dat 3D een schepenzetel krijgt bij één verkozene, CD&V breekt nu die belofte. Toch gaan we samen verder, wij willen onze stem laten horen in de meerderheid”, zegt André Gielis van 3D.

Al in januari 2017 kondigden CD&V en 3D in Rumst hun kartel aan, achter de schermen werd ook een overeenkomst gesloten voor de toekomstige legislatuur. “De afspraak was dat 3D een schepenzetel voor 3 jaar zou krijgen als we met ons kartel in de meerderheid geraken én als 3D een verkozene heeft in de gemeenteraad. Na de verkiezingen kregen we echter van CD&V te horen dat we geen recht hebben op die zetel”, aldus Gielis.

“Ik geef toe dat ik ook niet tevreden ben over mijn persoonlijke score, ik was dan ook niet rechtstreeks verkozen. Maar: bij CD&V zijn Geert en Stijn Van der Auwera als vader en zoon verkozen. Stijn kan hierdoor niet zetelen, zo kom ik als eerste opvolger toch in de gemeenteraad terecht. Over het feit dat ik niet rechtstreeks verkozen ben, staat niets in onze eerder gemaakte overeenkomst. Volgens dat contract heb ik recht op die schepenzetel.”

CD&V wou de voorbije weken echter niet van wijken weten, en communiceerde al dat Raf De Schepper schepen wordt. “3D kon kiezen: uit het kartel stappen en weer in de oppositie belanden, of toch deel uitmaken van de meerderheid. Na lang discussiëren hebben we voor het laatste gekozen. We hebben ons verkiezingsprogramma samen geschreven, en we willen dat vanuit 3D mee realiseren. Al geef ik toe dat het een grote uitdaging wordt nu het vertrouwen zoek is. Onze 3D-voorzitter Werner Marckx ziet een samenwerking niet meer zitten, hij gaf zijn ontslag.”

