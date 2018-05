15.000 bezoekers verwacht voor rommelmarkt Kleine Paepedaelen 12 mei 2018

Voor het vijftiende jaar op rij wordt de wijk Kleine Paepedaelen in Rumst op Pinksterzondag 20 mei het decor van één van de grootste rommelmarkten van Vlaanderen. Het evenement vindt plaats van 7 tot 17 uur en wordt in goede banen geleid door de vzw wijkraad Kleine Paepedaelen. "Meer dan 750 standhouders schreven zich in. Zij zorgen verdeeld over 6 straten en een recreatieterrein voor meer dan 3,5 kilometer aan markt. Naast de marktkramen zijn er ook springkastelen, kermiskramen en voldoende terrassen met hapjes en drankjes", zegt voorzitter Guy Vinck. "Omdat we zeker 15.000 bezoekers verwachten, zetten we volop in op voldoende verkeers- en veiligheidsmaatregelen. Parking-stewards zullen de wagens naar de parkings op het industriepark Waterfront in Niel begeleiden om zo verkeerschaos te vermijden."





Meer info via Facebook: Vzw Kleine Paepedaelen Reet. (EDT)