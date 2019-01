“Straten met verkeersproblemen of wateroverlast krijgen voorrang” Els Dalemans

11 januari 2019

16u43 0 Rumst Het nieuwe schepencollege van Rumst heeft een reeks straten geselecteerd die de komende jaren een heraanleg krijgen.

“Er is altijd meer dat we willen realiseren dan financieel mogelijk is. Daarom geven we prioriteit aan de heraanleg van straten in onze gemeente waar de verkeersveiligheid- en/of de waterproblematiek het grootst zijn”, zegt schepen van openbare werken Geert Antonio (N-VA).

“Een grote werf die op de planning staat is Rumst-centrum. De straten die hier worden aangepakt zijn de Kerkstraat, Markt, Peperstraat, Haardorst, Statiestraat, Molenbergstraat, Hollebeekstraat, Kazernestraat, Visserstraat en Veerstraat. Deze straten willen we meteen snelheidsluwer maken, onder andere door de introductie van een zone 30.”

“Maar we willen op het einde van deze legislatuur op meer kunnen terugblikken dan een heraangelegd Rumst-centrum. We bekijken ook de heraanleg van de Kerremansstraat, Petrus Van der Taelenstraat, Varenstraat-Hovenierstraat, het kerkplein van Terhagen, Doelhaagstraat-Ekkersgatstraat, de tweede fase van de Kapelstraat, Steenbakkerijstraat, de rotonde van de Nieuwstraat-Schransstraat-Crequilei, de Hoge Zandvelden en de ontsluiting Stuyvenberg – Doelhaagstraat.”