'Samen' organiseert kaas- en wijnavond voor Samana Els Dalemans

15 januari 2019

12u11 0 Rumst Vijf verenigingen uit Rumst organiseren op 8 februari samen een kaas- en wijnavond ten voordele van Samana, de vereniging die vroeger Ziekenzorg heette.

Femma, de Landelijke Gilde, KWB, KVLV en de Gezinsbond verenigen zich voor de gelegenheid tot ‘Samen’. Die organisatie palmt op vrijdag 8 februari vanaf 19.30 uur het Gildenhuis in de Eikenstraat 13 in Reet in. Voor de niet-kaasliefhebbers staan er ook visschotels op het menu. Wie niet ter plaatse kan dineren, kan ook een bestelling afhalen.

Deelnemen aan de kaas- en wijnavond van Samen kost 18 euro per persoon, inschrijven kan tot en met 3 februari bij de familie Buelens-Liekens, Molenstraat 103 in Reet op 03/888 93 93.