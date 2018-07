'Meer overzicht' vs 'levensgevaarlijk' DISCUSSIE OMTRENT VEILIGHEID FIETSERS OP VERNIEUWD KONINGIN ASTRIDPLEIN ELS DALEMANS

02u35 0 Rumst Het vernieuwde Koningin Astridplein in Reet is volgens fietsers een 'death trap' geworden: "Dit plan is niét getekend door een fietser, want levensgevaarlijk", zegt Jan Dierckx. "We maakten het plein net overzichtelijker", reageert burgemeester Geert Antonio (N-VA).

Zeker vijf jaar werd er gepuzzeld aan het ontwerp van het Koningin Astridplein, want dé ideale inrichting vinden bleek erg moeilijk. Rumst krijgt - door de ligging tussen A12 en E19 - heel wat sluipverkeer te slikken, en die vele auto's komen steeds vast te zitten op dit punt. Dit zorgde in het verleden voor dagelijkse files én gevaarlijke situaties met twee lagere scholen in de buurt. De heraanleg moest de moeilijke verkeersdoorstroming aanpakken en zorgen voor meer veiligheid voor de zwakke weggebruikers.





Zichtbaar voor verkeer

"De ontwerpers van dit plein rijden duidelijk zelf niet met de fiets", zegt Jan Dierckx die bijna dagelijks met zijn fiets het Koningin Astridplein kruist. "Vroeger nam je vanuit Boom naar Aartselaar de oversteek aan de Laarstraat, en moest je 2 richtingen controleren. Komende vanuit Aartselaar stak je over aan de Molenstraat, je reed echter op de rijweg en was dus zichtbaar voor het achteropkomend verkeer", klinkt het.





"In de nieuwe situatie moeten fietsers komende van Boom al vlak het kruispunt oversteken, hierbij drie richtingen controleren én zich tussen de wachtende auto's door wurmen. Daarna moeten ze ook nog eens de Eikenstraat oversteken. Bij het terugkeren volgen fietsers niet meer de rijbaan, maar moeten ze de weg verlaten. Zo verdwijnen ze uit het zicht van de wagens, om daarna plots weer de rijbaan op te duiken. Reken daar nog eens een busstopplaats op het plein bij, en de chaos is compleet. Met de start van de zomervakantie is het nu nog rustig op de weg, maar ik houd mijn hart vast voor de eerste schooldag... Ik zie dan ook heel veel fietsers nog de oude route volgen, hier gaan ongevallen gebeuren."





Volgens Antonio is de situatie net wél duidelijker. "Vroeger kruiste iedereen het plein waar en hoe hij wou, daarom kozen we voor één centraal punt om over te steken in beide richtingen. We brachten al lijnen aan, lieten een extra bord plaatsen, en kunnen het geheel misschien nog accentueren met fietssuggestiestroken. Het is niét de bedoeling dat men nog de oude route volgt, de wegcode moet gevolgd worden. Zelf kreeg ik ook al klachten, maar dan over de kasseien die we gebruikten op de fietsstrook. We maakten deze echter opzettelijk niet glad en comfortabel, om fietsers af te remmen. Velen vlammen hier echt door, terwijl het een gevaarlijk punt is waar iédereen moet uitkijken."