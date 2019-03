'Kunst in het gemeentehuis' toont werken van Andrea Janssens Els Dalemans

01 maart 2019

18u35 0 Rumst De Rumstse cultuurdienst organiseert alweer een nieuwe editie van ‘Kunst in het gemeentehuis’. Dit keer worden de werken tentoongesteld van Andrea Janssens. Zij werd geboren in Mortsel, woonde jarenlang in Rumst, maar leeft en werkt sinds 2008 in Nederland.

“Toen haar twee dochters meerderjarig waren, besloot Andrea zich in te schrijven aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Door meteen ook model te worden op diezelfde Academie, kon ze haar werk en passie combineren. Die periode van 6 jaar werd één grote leerschool, ze legde er de basis voor de ideeën en technieken waarmee ze later zelf aan de slag ging. Andrea verhuisde later naar Nederland, waar ze actief nieuwe kunstwerken bleef maken.”

De tentoonstelling ‘Kunst in het gemeentehuis’ bezoeken kan vanaf 4 maart tot en met 5 april tijdens de openingsuren van het gemeentehuis op het Kon. Astridplein 12 in Rumst.