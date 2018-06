"Kostbaar natuurgebied verdwijnt onder aarde" PVDA EN GROEN PROTESTEREN TEGEN PLANNEN SANERINGSPROJECT KLEIPUTTEN ELS DALEMANS

02 juni 2018

02u57 0 Rumst De sanering van de kleiputten in Terhagen (Rumst) kan eindelijk beginnen. Het natuurgebied wordt bedekt met 4,5 miljoen kubieke meter aarde. Groen, PVDA en enkele buurtbewoners protesteerden gisteren tegen het project. Zij vrezen voor het verlies van kostbare fauna en flora.

"De kleiputten werden vroeger gebruikt als asbeststort en huisvuilstort van de stad Antwerpen. Het gebied van 55 hectare groeide daarna uit tot een belangrijk stuk groen voor de regio, maar we moéten de aanwezige vervuiling in de ondergrond dringend aanpakken", zegt burgemeester Geert Antonio (N-VA). "Rumst werkt hiervoor samen met de Provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg nv en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM).





"Na de sanering blijft het gebied publiek toegankelijk groen, waar zachte recreatie mogelijk zal zijn. We willen de inrichting van het nieuwe gebied samen met de omwonenden en gebruikers uittekenen, daarom organiseren we een participatietraject."





Dat niet iedereen opgezet is met de plannen, bleek uit de protestactie van PVDA, Groen en enkele buurtbewoners. "Men praat over inspraak terwijl men ons voor voldongen feiten stelt. Wij vroegen om de zogenaamde 'nuloptie' te onderzoeken. Deze houdt in dat enkel de twee storten zelf met amper 400.000 kubieke meter grond worden bedekt, in verschillende fasen en met maximaal behoud van de kostbare fauna en flora rondom. Wat we niét willen, is dat het volledige gebied wordt dichtgegooid door er 4,5 miljoen kubieke meter Oosterweelgrond te dumpen. In februari nog werd ons beloofd die nuloptie te onderzoeken, nu volgt plots deze overeenkomst."





"De 4,5 miljoen kubieke meter grond wordt gereserveerd voor dit project, we moeten niet alles opgebruiken", zeggen burgemeester Antonio en gedeputeerden Rik Röttger, Ludwig Caluwé en Jan De Haes.





Vrachtwagenritten

"Maar we willen wel van de gelegenheid gebruikmaken om het volledige gebied aan te pakken. Zulke hoeveelheden goede grond komen in Vlaanderen zelden vrij in zo'n korte tijdspanne, door Oosterweel nu wél. Daarmee kunnen we hellingen en dalen creëren, te diepe vijvers vullen, waterlopen leiden, een mooie aansluiting maken met De Schorre en het Natuurpuntgebied... en zo uiteindelijk net méér variatie en leven in de kleiputten brengen. Omdat het projectgebied vlakbij de Rupel ligt, kunnen we de opvulgronden via het water aanvoeren. Zo sparen we meer dan 400.000 vrachtwagenritten door de dorpskern uit."





Het startmoment van dit participatietraject vindt plaats op woensdag 6 juni doorlopend van 19 uur tot 21 uur in De Schorre. www.kleiputtenterhagen.be