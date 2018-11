‘Kleivriendinnen’ van Nora Tilley verkopen bijna 2.000 kommen voor ALS Liga Els Dalemans

30 november 2018

19u31 0 Rumst Tientallen mensen zakten vrijdagavond af naar de Lazaruskapel in Rumst voor de eerste verkoopdag van ‘De Warmste Kom’. Met dat initiatief steunen de ‘kleivriendinnen’ van actrice Nora Tilley de ALS Liga. Tilley volgde les bij Bie Van Gucht van het Rumstse keramiekatelier Bamboo, tot ze vorig jaar te horen kreeg dat ze de ongeneeslijke spierziekte ALS heeft.

“Wij wilden geld inzamelen voor het onderzoek naar ALS, door zelf kommen te draaien en te verkopen. We hoopten op zo’n 500 stuks, maar het kleine project werd plots héél groot. Keramisten uit alle uithoeken van het land schonken ons zelfgemaakte kommen, we zitten nu bijna aan 2.000 stuks”, zegt Van Gucht.

“Elke kom wordt verkocht voor de vaste prijs van 20 euro, en we organiseren verschillende verkoopmomenten. Zo kan je nog terecht op zaterdag 1 en zondag 2 december telkens van 11 tot 17 uur in de Lazaruskapel, Lazarusstraat 1 in Rumst. Ons slotevenement vindt plaats op 13 december in de Winterbar op de Grote Markt in Mechelen.”