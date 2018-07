"Jerrycan stond gewoon nog op auto" BMW IN EIKENSTRAAT ZO GOED ALS ZEKER IN BRAND GESTOKEN TIM VAN DER ZEYPEN

11 juli 2018

02u26 0 Rumst In de Eikenstraat is in de nacht van maandag op dinsdag naar alle waarschijnlijkheid een auto in brand gestoken. De BMW brandde volledig uit. Er raakte niemand gewond, de politie van Rupel onderzoekt de zaak.

Het waren buurtbewoners die als eersten opschrikten van de brand. "Ik hoorde een luide knal, geroep en getier", vertelt een buurtbewoner. "Mijn man ging kijken en zag de vlammen hoog opschieten. Hij belde meteen de brandweer op." Inmiddels was ook een bewoonster van het flatgebouw, waarvoor de wagen geparkeerd stond, gewekt. Zij nam poolshoogte en belde eveneens de brandweer op. Vervolgens ging ze deur aan deur alle andere bewoners van het appartementsgebouw met drie flats wekken. "De wagen van een onderbuur stond er ook geparkeerd. Naast de brandende auto. Hij kon hem gelukkig nog net op tijd verzetten", luidt het nog in de buurt. Deze wagen liep beperkte schade op.





Bomen

De brand brak uit omstreeks 0.30 uur. Meteen was het duidelijk dat de auto verloren was. Een van de buren ondernam wel nog een poging om de wagen te redden. "Hij is de tuinslang gaan halen en heeft in afwachting van de brandweer zelf nog geprobeerd om de vlammen gedoofd te krijgen. Alleen was er geen beginnen aan", vertelt een buurvrouw. "Hij heeft er dan vooral voor gezorgd dat het vuur niet zou overslaan." Door de droogte van de afgelopen dagen en de bomen in de buurt van het brandende voertuig leek het niet onlogisch dat het vuur zich via de bomen zou kunnen verspreiden naar de flats of andere woningen.





Eens de brandweer ter plaatse was, namen zij de bluswerken over. De spuitgasten van Hulpverleningszone Rivierenland, brandweerpost Rumst kregen het vuur snel onder controle. De wagen redden lukte echter niet meer. Deze brandde volledig uit. Door de hitte van de vlammen liepen ook de rolluiken van de flat op de eerste verdieping alsook het glas in de voordeur schade op. Binnen moest er geventileerd worden en werd er nagekeken of er geen te hoge CO-waarde was. Er werden geen flats onbewoonbaar verklaard. Wel moest er een grasperkje naast de oprit, een vuilniszak met PMD en een hoopje papier ermee aan geloven. Bij de brand raakte niemand gewond. Meteen was wel duidelijk dat het om een verdachte brand ging. "Toen ik kwam kijken brandde het zowel aan de motorkap als aan de koffer. Bovenop het voertuig stond duidelijk een jerrycan. Deze stond mee in brand", besluit een buurtbewoner. De politiezone Rupel startte nu samen met het Antwerpse parket een onderzoek op naar brandstichting. Er werden voorlopig nog geen arrestaties uitgevoerd. Ook het motief is nog onduidelijk.