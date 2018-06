"Huidige bib is niet langer veilig" VERHUIS NAAR RUSTHUIS ST-JOZEF MISSCHIEN NOG EIND DIT JAAR ELS DALEMANS

19 juni 2018

02u48 0 Rumst De hoofdbib verhuist liefst eind dit jaar nog van de Markt naar woonzorgcentrum Sint-Jozef. "We kunnen in het huidige gebouw de veiligheid niet meer garanderen. De trap is onveilig voor kinderen en we scoren slecht op vlak van brandveiligheid", zeggen schepen Niki Dens (N-VA) en OCMW-voorzitter Luc Claes.

Schepen Dens en OCMW-voorzitter Claes leggen uit waarom het nu zo snel moet gaan. "Al meer dan tien jaar is het de bedoeling om een nieuwe bibliotheek te bouwen op de terreinen van de stelplaats van 'De Lijn' in de Molenbergstraat. Daarom werden in het huidige bibliotheekgebouw ook geen grote werken meer uitgevoerd. Maar De Lijn is nog altijd niet verhuisd naar het terrein van het vroegere betonbedrijf VCR-Van Cauwenbergh. En de hoofdbibliotheek is ondertussen in een té slechte staat. Het voormalige woonhuis werd in 1976 omgebouwd tot bib, maar sindsdien is er niet veel meer veranderd. We kunnen op deze manier de veiligheid van de gebruikers en het personeel niet meer garanderen. De trap is onveilig voor de kinderen, we scoren slecht op vlak van brandveiligheid, en ga zo maar door."





En waarom geen renovatie? "Het pand op de Markt nu nog renoveren, is geen oplossing: om in overeenstemming te zijn met de nieuwe veiligheidsnormen zou er na de renovatie te weinig plaats zijn voor de collectie. Alternatieven vinden voor zo'n specifieke invulling is niet eenvoudig. Maar het woonzorgcentrum Sint-Jozef in de Schoolstraat kan ons uit de nood helpen. Net werd daar een stuk bijgebouwd, waardoor de voormalige administratieve lokalen van het rustoord vrijkomen. Het gaat om een modern gebouw dat vrij recent werd opgeknapt, met heel veel ramen en dus een mooie lichtinval. Ook de ligging, vlak bij twee lagere scholen, is ideaal, net zoals de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. De bib zal ook een grote meerwaarde bieden voor de bewoners van het woonzorgcentrum."





Snel aannemer vinden

Nu moet het snel gaan. "Nu de deal rond is, kunnen we alle administratie regelen en enkele kleinere verbouwingswerken plannen. Zo zijn op dit moment de administratieve lokalen opgedeeld in kleinere kantoren. Die muurtjes willen we slopen om grotere ruimtes te creëren. Als we snel een aannemer vinden, hopen we de klus nog dit najaar te kunnen klaren. De verhuis kan dan beginnen eind 2018 of begin 2019. Sowieso zal deze investering een pak minder geld kosten dan de verbouwing van het pand op de Markt. Dat kunnen we in de toekomst weer verkopen om geld te recupereren. Het belangrijkste is dat onze bibliotheek een nieuwe thuis heeft, en we ondertussen de plannen voor de nieuwbouw zonder druk kunnen uitwerken."