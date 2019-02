‘Help is on the way’ serveert spaghetti voor vijfde deelname aan 1.000 km Els Dalemans

01 februari 2019

11u37 0 Rumst Voor de vijfde keer al verschijnen de sportievelingen van ‘Help is on the way’ uit Rumst aan de start van de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker. Om het inschrijvingsgeld te verzamelen, organiseert de ploeg op zaterdag 2 maart een spaghettifestijn.

“Al toen ik jaren geleden met een ander team deelnam aan de 1000 km, droomde ik ervan om de tocht ooit solo te rijden”, zegt Pol Vermeersch. “Vijf jaar geleden ging ik de uitdaging aan om het startgeld van 5000 euro te verzamelen, door samen met mijn vrouw een spaghettifestijn te organiseren. Dat was meteen een groot succes, dankzij de hulp van vele sponsors en vrijwilligers.”

“We bleven jaar na jaar fietsen én geld inzamelen, sinds sinds drie jaar lukt het ons zelfs om met twee teams van ‘Help is on the way’ te rijden. Ikzelf rijd nog altijd de volle 1000 km alleen op 4 dagen, een groep Rumstse fietsers vormt de tweede ploeg en verdeelt de afstand onderling.”

“We zullen nu voor de vijfde keer onder deze naam aan de start verschijnen, maar hiervoor is natuurlijk ook heel wat geld nodig: alles samen 10.000 euro. Daarom organiseren we op 2 maart weer ons spaghettifestijn. Dat vindt plaats in de Parochiale Kring van Rumst in de Veerstraat 46, van 12 tot 20.30 uur. Inschrijven is niet nodig, iedereen is welkom.”

www.helpisontheway.be