"Gezondheid belangrijker dan slecht bereik" BUURT PROTESTEERT TEGEN GSM-MAST AAN SCHOOL EIKENLAAR WANNES VANSINA

05 februari 2018

02u28 0 Rumst De gemeente Rumst heeft positief advies verleend voor twee gsm-masten aan voetbalclub Reet SK. Deze moeten het slechte bereik voor klanten van Telenet en Orange in de omgeving oplossen. "Gezondheid, overlast en leefmilieu zijn belangrijker dan financiële overwegingen", protesteren de buurtbewoners.

Orange en Telenet willen twee gsm-masten plaatsen aan de Processieweg. De eerste naast de sportschuur aan lagere school Eikenlaar, de tweede aan de overkant van het voetbalveld naast de kantine. De hoge masten moeten het probleem van het slechte gsm-bereik in de buurt oplossen en tegelijk dienst doen als verlichtingspalen. "Iedereen beseft dat er iets moet gebeuren om het gsm-bereik te verbeteren, maar moet dat met masten van 25 meter hoog?", vragen enkele buurtbewoners zich af. "Dat is erg hoog voor een dorpskern midden in een woon- en recreatiezone. De masten komen ook op nog geen honderd meter van gemeentelijke basisschool Eikenlaar. Er is nog nooit bewezen dat de straling niet schadelijk is, dus is voorzichtigheid geboden", vindt Nicolas De Backer.





Petitie

De actievoerders verwijzen naar studies die aangeven dat er een verhoogde kans is op concentratie-, leer- en slaapstoornissen, aantasting van het immuunsysteem, verstoring van de celmechanismen en schade aan de ogen. "CD&V reageert niet op onze mails. N-VA, en dan vooral burgemeester Geert Antonio, komt de beloftes die het gemaakt heeft tijdens de infosessie om over alternatieven te spreken niet na. Maar we blijven strijdvaardig en hebben al bijna vierhonderd handtekeningen ingezameld."





De actievoerders willen dat een neutrale partij alternatieve locaties onderzoekt. De bewoners krijgen alvast steun van Groen-gemeenteraadslid Louis Schoofs. Hij schreef een brief aan het gemeentebestuur met de vraag om het dossier 'on hold' te zetten in afwachting van een oplossing waar de buurt wel achter staat. "Meer dan 350 handtekeningen van verontruste burgers kun je niet negeren", zegt hij.





Alternatief

Toch heeft de gemeente positief advies gegeven aan de Vlaamse overheid, die uiteindelijk over de vergunning voor de masten moet beslissen. "Als de diensten positief advies geven omdat de conformiteitsattesten in orde zijn en de afstandsregels worden gerespecteerd, gaan we dat als bestuur niet proberen ombuigen. Ik ben geen volksmenner", antwoordt burgemeester Antonio op de kritiek.





Volgens hem deed de gemeente inspanningen om in dialoog te gaan met de buurt door een infovergadering te organiseren. "Maar de masten zijn nu eenmaal nodig. Het alternatief is dat iedereen zijn gsm inlevert. Ik hoor trouwens dat veel mensen de petitie niet willen tekenen omdat ze eindelijk een oplossing willen voor het slechte bereik."





Gezondheidsrisico

Volgens Antonio kunnen kleinere masten niet, maar is er slechts één - in de buurt even ongewenst - alternatief: de plaatsing van een 30 meter hoge mast vijftig meter verder. De burgemeester nuanceert ook het gezondheidsrisico van gsm-masten. "De Vlaamse normen zijn streng. Bovendien geeft bellen met een gsm honderd keer meer straling dan een mast en al zeker als die ver van de beller staat."





Volgens de bewoners baseert de burgemeester zich alleen maar op informatie van de operatoren en zijn er wel andere oplossingen mogelijk.