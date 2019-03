'De Ronde leeft' in de bib Els Dalemans

26 maart 2019

11u35 0 Rumst ‘De Ronde Leeft!’, zo heet de voordracht die Geert Vandenbon op woensdag 27 maart brengt in de bibliotheek van Reet (Rumst). Samen met het publiek gaat hij ‘op zoek naar de ziel van de mooiste koers ter wereld’.

“Al meer dan een volle eeuw is de Ronde van Vlaanderen één feestend lint van 250 km lang. In ‘De Ronde Leeft’ fietst Geert Vandenbon door de geschiedenis van ‘Vlaanderens mooiste’. Hij vertelt over heroïsche winnaars, machtige hellingen, illustere kasseistroken, verrassende parcoursswitches, leuke anekdotes, menselijke verhalen, strijd en heroïek, vreugde en verdriet, weetjes van achter de schermen…”

“Sinds de eerste editie in 1913 kreeg de Ronde regelmatig een andere startplaats: Gent, Sint-Niklaas, Brugge, Antwerpen... Ook de finish lag al in Gent, maar ook in Wetteren, Ninove, Oudenaarde... Ondanks al die wijzigingen blijft er één constante: de Ronde is elke keer weer een wedstrijd vol hellingen en kasseien, en vooral vol passie. Vandenbon toont dit mooi met tientallen archiefbeelden, historische filmpjes, actuele foto’s en sprekende cijfers.”

Geert Vandenbon werkte 23 jaar lang voor de Ronde-organisatie. Hij is medestichter van het Rondemuseum in Oudenaarde, is uitgever van wielerboeken en schreef ook zelf wielerliedjes. Eerder toerde hij door Vlaanderen met ‘Eeuwig Rijdt de Ronde’, nu met ‘De Ronde Leeft’.

De voordracht vindt plaats op woensdag 27 maart om 20 uur in de bibliotheek van Reet (Molenstraat 2). Aan de inkom betaal je 3 euro, een plaats reserveren kan via de bib (03 888 92 47) of de dienst Vrije tijd (03 880 00 94).