"De grootste uitdaging? Mentaal volhouden" RUMSTENAAR NEEMT DEEL AAN 'SWISS ALPINE IRONTRAIL' VOOR GOEDE DOEL ELS DALEMANS

10 juli 2018

02u31 0 Rumst Een nachtelijke tocht van net geen 40 kilometer doorheen de Zwitserse bergen: dat is de stevige uitdaging waar Rumstenaar Bert Mariën (41) eind juli voor gaat. Hij zamelt met zijn sportieve prestatie meteen geld in voor twee goede doelen: buitengewoon onderwijs Groenlaar in Rumst en vzw De Boomhut in Boom.

"Met 40 jaar op de teller, besloot ik mijn conditie wat op te krikken. Omdat dit beter lukt met een specifiek doel, schreef ik me in voor een onderdeel van de 'Swiss Alpine Irontrail - T39'", steekt Bert Mariën van wal. "Deze wordt georganiseerd in de nacht van 28 op 29 juli. Mijn neef nam vorig jaar deel aan die ultraloop in de Zwitserse bergen en zo'n uitdaging is ook voor mij perfect. De Dodentocht bijvoorbeeld is me te lang in afstand. Na 50 tot 60 kilometer krijgt mijn lichaam het te moeilijk, deze 39,2 kilometer moeten haalbaar zijn", aldus Mariën.





Acclimatiseren

"Maar natuurlijk gaat het hier niet alleen om de afstand. In de tocht zitten zo'n 2000 stijgende en evenveel dalende meters, met een maximumhoogte van 2800 meter. Het zuurstofniveau is op die hoogte helemaal anders, ik vertrek daarom acht dagen eerder om te acclimatiseren. In de bergen kan je gemiddeld zo'n 300 meter per uur stijgen, dalen gaat sneller, maar vind ik een pak moeilijker en risicovoller. Ik ben bang om te snel te gaan, mijn lichaam te forceren of te vallen. Ik zal dus onderweg mijn tempo moeten zoeken, maar hoop de tocht in negen uur tijd te kunnen afwerken. Een bijkomende uitdaging is de temperatuur: op die hoogte kan het immers flink afkoelen. Ik kan dan wel beter tegen de kou dan tegen de warmte, het wordt nog steeds opletten geblazen. Tot slot hoop ik op een heldere nacht, dan zou de maan voor voldoende licht moeten zorgen. Anders wordt het gewoon nóg een beetje moeilijker", lacht Bert.





Zware inspanning

"Omdat het om een zware inspanning gaat, laat ik me professioneel begeleiden. Op regelmatige basis doe ik fysieke proeven, mijn bloed wordt gecontroleerd, ik kreeg een cardiologisch onderzoek, ... Zo kon ik efficiënter trainen, zonder roofbouw te plegen op mijn lichaam. De grootste uitdaging wordt nu om het ook mentaal vol te houden", klinkt het. "Ik besloot aan mijn uitdaging meteen een geldinzameling te koppelen, om zo twee goede doelen vlakbij huis te steunen. Het geld gaat naar de school voor buitengewoon onderwijs Groenlaar in Rumst en De Boomhut in Boom, een vzw die logeren op maat aanbiedt voor kinderen met een beperking. Dankzij gulle sponsors zamelde ik al meer dan 2.000 euro in, steunen kan nog steeds op rekeningnummer BE85 0636 4516 3506."





Meer info via:





trail2018@bertmarien.be.