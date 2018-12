'Christmas Village' in sportclub De Klinkaert Els Dalemans

13 december 2018

16u33 1 Rumst De terreinen van sportclub De Klinckaert in Reet (Rumst) worden vier weekends lang ingepalmd door de kerstmarkt ‘Christmas Village’. “Verschillende handelaars en verenigingen verkopen hier hun spullen, de opbrengst gaat naar het goede doel”, zegt Tim Peeters van De Klinckaert.

“In juni nam ik De Klinckaert over, en we maakten van de vroegere privéclub meteen een plek waar iedereen terecht kan om te sporten, spelen en te ontspannen. Maar het is hier vooral tijdens de zomer erg druk, in de winter is het té stil. Daar willen we met ‘Christmas Village’ verandering in brengen.”

“Reet heeft geen eigen kerstmarkt, daarom zorgen wij voor de winterse sfeer met kerststalletjes, een gezellige blokhut, enzovoort. Verschillende verenigingen en handelaars uit de buurt bieden hun producten aan, zo kan je meteen wat leuke kerstcadeautjes kopen. Wijzelf serveren de dranken, onder andere het lokale Klinkaert-bier en jenever, en enkele foodtrucks zorgen voor de hapjes.”

“Voor de kinderen werd een kidscorner ingericht, we hebben volksspelen gehuurd en organiseren een zoektocht op ons domein. De opbrengst van onze ‘Christmas Village’ gaat naar Music for Life. De sportclub zelf koos voor Kom op tegen Kanker als goede doel, maar elke deelnemende vereniging of handelaar kiest zelf waar zijn eigen aandeel naartoe gaat.”

Christmas Village is geopend vanaf 14 december tot en met 6 januari, elke vrijdag vanaf 17 uur, elke zaterdag vanaf 15 uur en elke zondag vanaf 14 uur op de terreinen van De Klinkaert, Kerremansstraat 21 in Reet (Rumst). Op 15 december en 5 januari vindt in het clubhuis een après-skiparty plaats.