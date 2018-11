“Bedeling bpost is ondermaats. We zijn het beu” Gemeente Rumst is op zoek naar alternatief voor bussen van informatieblad Redactie

16 november 2018

22u49 0 Rumst De gemeente Rumst is de ondermaatse bedeling van het gemeentelijk informatieblad door bpost grondig beu. “Voor de zoveelste keer kregen niet al onze inwoners een blad, op onze meldingen en klachten komt geen reactie en geen adequate schadevergoeding. Het is genoeg geweest: wie een alternatief heeft, mag ons informatieblad bedelen”, zegt schepen van Communicatie Jurgen Callaerts (N-VA).

“Het gemeentebestuur betaalt bpost voor het bedelen van het informatieblad op een vastgelegde uitreikingsdag. Voor de editie van november-december was dit 26 oktober, nog voor de stakingsperiode bij bpost. We bezorgden het informatieblad op tijd aan het ‘Mass Post Center’, maar de bedeling bleef uit”, zegt Callaerts. “We kregen weer van heel wat inwoners de melding dat ze het informatieblad niet of laattijdig ontvingen. Wij maakten hier twee keer melding van bij bpost, maar kregen helemaal géén feedback van het ‘service center’. Toen we daarna telefonisch contact opnamen, werd duidelijk dat de klacht al in een afgesloten dossier gestopt was en dus niet meer behandeld zou worden. Daarop werd een nieuw dossier aangemaakt, maar we wachten nog steeds op een reactie of oplossing.”

“Wat ons nog meer stoort, is dat dit niet de eerste keer is. Bijna élke editie worden straten niet bedeeld, en elke keer krijgen we van bpost geen degelijk antwoord en geen adequate schadevergoeding. We worden op zo’n moment gecompenseerd voor de niet-bedeling, maar: we krijgen onze informatiebladen niet terug. Als we ze dan zelf willen bussen, moeten we dus nieuwe exemplaren laten drukken! Bpost weigert ook ons een stratenlijst per wijk te geven zodat we een overzicht hebben op de zaak.”

Callaerts wil maar wat graag een andere oplossing vinden. “Bpost heeft een monopolie en weet dat duidelijk iets te goed. We hebben eerder al gezocht naar alternatieven, maar die zijn er simpelweg niet. Omwille van eerdere problemen, hebben we wel al meermaals beroep gedaan op vrijwilligers en verenigingen uit Rumst. We geven hen een vergoeding in ruil voor het werk, zij kunnen iets bijverdienen voor hun club. Maar natuurlijk kunnen we hier niet op dezelfde service rekenen die bpost ons - weliswaar op papier - geeft. Een vereniging heeft meer tijd nodig voor de bedeling, en we krijgen met die vrijwilligers enkele wijken bedeeld maar niet de volledige gemeente. We kunnen bij voldoende interesse onderzoeken of we dit systeem nog beter kunnen uitbouwen? Wie een alternatief heeft, mag het ons laten weten.”

“Ik heb dit dossier bekeken met de verantwoordelijke van het kantoor van Rumst. Deze week was er zeker impact door de vertraging omwille van de sociale acties”, reageert bpost-woordvoerder Barbara Van Speybroeck. “We nemen dit dossier ernstig en we willen ervoor zorgen dat de bedeling in de toekomst volledig correct verloopt . Hiervoor moeten we eerst een duidelijke kijk hebben op welke straten volgens de gemeente niet bedeeld worden, de verantwoordelijke gaat daarvoor maandag contact opnemen met de gemeente en in kaart brengen waar volgens hen de problemen zich bevinden. Vervolgens gaan we uitkijken naar mogelijke oplossingen en dit ook strikt opvolgen.”

Wie het informatieblad niet ontving, kan een exemplaar vragen via info@rumst.be en 03/880.00.11. Het blad is ook online te vinden op www.rumst.be.