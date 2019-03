Zitdagen invullen belastingbrief SVR

15u59 0 Ruiselede Wie hulp kan gebruiken bij het invullen van de aangifte voor de personenbelasting kan op vrijdag 14 juni, vrijdag 21 juni en vrijdag 28 juni terecht in het gemeentehuis van Ruiselede.

De zitdagen zijn alleen voor particulieren, loontrekkenden of gepensioneerden uit Ruiselede die zich vooraf inschrijven. Inschrijven kan bij de dienst financiën van het gemeentebestuur via gemeentebelastingen@ruiselede.be of op 051/70.84.08. De zitdagen vinden plaats in de schepenzaal van het gemeentehuis tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur (op vrijdag 28 juni slechts tot 14.30 uur). Breng zeker je identiteitskaart en andere noodzakelijke documenten mee.