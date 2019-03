Zingende verpleger lanceert tweede single Sam Vanacker

06 maart 2019

10u25 0 Ruiselede De Ruiseleedse zanger Glen Van Parys (28) brengt vijf maanden na zijn debuutsingle al een tweede single uit. Die draagt de titel Jou alleen.

Glen werkt in de dementieafdeling van het woon-en zorgcentrum in Ruiselede en bracht in september 2018 met zijn debuutsingle ‘Morgen’ dementie nog positief onder de aandacht. Daarbij kreeg hij zelfs de steun van Ingeborg, die het meterschap van het project op zich nam. De opbrengst van de cd-verkoop ging naar het goede doel.

Op vrijdag 8 maart lanceert de zingende verpleger het nummer ‘Jou alleen’, dit keer op eigen houtje. “De titel doet al vermoeden dat het om een liefdessong gaat. Het nummer gaat over hoe je iemand ervan overtuigd dat hij of zij de ware is. Het nummer is geschreven door Kato Callebaut, die in 2011 nog deelnam aan Idool”, zegt Glen. “Kato gaf me mijn eerste zanglessen en moedigde me aan om verder te bouwen aan een muziekcarrière.”

Het nummer is vanaf vrijdag te beluisteren via Spotify en te koop via iTunes.