Zaakvoerder van failliet plamuurbedrijf ontsnapt aan monsterboete van 4 miljoen euro, maar moet toch 1 miljoen ophoesten Siebe De Voogt

09 januari 2019

12u37 0 Ruiselede De zaakvoerder van het failliete plamuurbedrijf Cre-Axis in Ruiselede is in de Brugse rechtbank ontsnapt aan meer dan vier miljoen euro boetes. Toch moet Marc V. (62) nog meer dan een miljoen betalen voor sociale dumpingpraktijken. Hij kreeg ook 24 maanden cel met uitstel.

De arbeidsauditeur noemde de zaak tegen Marc V. (62) uit Ruiselede vorige maand nog “een voorbeelddossier van sociale dumping”. De man richtte in 2010 een bedrijf op in Roemenië samen met zijn toenmalige vennoot Steven W. (50). “De firma voerde in onderaanneming opdrachten uit voor hun plamuurbedrijf Cre-Axis, dat in ons land gevestigd was. De Roemeense firma bleek een postbusfirma te zijn: een bedrijfje dat enkel op papier bestond. Roemeense werknemers werden naar ons land gelokt en kregen hier amper vijf euro per uur betaald. Terwijl Cre-Axis aan hun klanten 22 euro per uur factureerde. Via die constructie ontweek het bedrijf meer dan twee miljoen euro aan sociale bijdragen en lonen.”

Mensenhandel

De rechtbank oordeelde woensdagmorgen dat V. zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel. Naast het te lage loon moesten zijn 96 Roemeense werknemers ook nog eens tien uur per dag werken. “De beklaagde vertoont een gebrek aan respect voor de menselijke waardigheid. Zijn praktijken weerspiegelen zijn onmenselijke ingesteldheid.”

Steven W., de zakenpartner van V., stond niet mee terecht. Hij kwam enkele jaren geleden in onduidelijke omstandigheden om het leven in Charleroi. V. en zijn bedrijf kregen woensdag 2,3 miljoen euro aan boetes, waarvan 460.800 euro effectief. De rechter verplicht hem ook om 791.076 euro aan ontweken sociale bijdragen terug te betalen. De bedragen zijn echter grotendeels theoretisch. Cre-Axis ging in 2015 namelijk failliet en heeft volgens de curator bijna geen activa meer.