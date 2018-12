Zaakvoerder riskeert miljoenen aan boetes voor sociale dumping Siebe De Voogt

12 december 2018

15u27 0 Ruiselede De zaakvoerder van het failliete plamuurbedrijf Cre-Axis in Ruiselede hangt in de Brugse rechtbank meer dan 4 miljoen euro aan boetes boven het hoofd. Samen met zijn intussen overleden vennoot ontweek Marc V. (62) volgens het arbeidsauditoraat ruim 2 miljoen aan bijdragen en lonen.

“Een voorbeelddossier van sociale dumping”. Zo noemde de arbeidsauditeur de praktijken van Marc V. (62) uit Ruiselede woensdagmorgen. De man richtte in 2010 een bedrijf op in Roemenië samen met zijn toenmalige vennoot Steven W. (50). “De firma voerde in onderaanneming opdrachten uit voor hun plamuurbedrijf Cre-Axis, dat in ons land gevestigd was. De Roemeense firma bleek een echte postbusfirma te zijn: een bedrijfje dat enkel op papier bestond. Roemeense werknemers werden naar ons land gelokt en kregen hier amper 5 euro per uur uitbetaald. En dat terwijl Cre-Axis aan hun klanten 22 euro per uur factureerde. Via hun constructie ontweek het bedrijf meer dan 2 miljoen euro aan sociale bijdragen en lonen.”

Mensenhandel

Volgens het arbeidsauditoraat was er ook sprake van mensenhandel. “Naast het veel te laag loon waren de 96 Roemeense werknemers de speelbal van hun bazen. Ze moesten minstens 10 uur per dag werken. Toen ze ermee dreigden om klacht in te dienen, lachten de bazen hun werknemers gewoon uit. Die mensen waren ten einde raad.” Marc V. hangt nu 24 maanden cel boven het hoofd. Zijn zakenpartner Steven W. stond niet mee terecht, want hij kwam enkele jaren geleden in onduidelijke omstandigheden om het leven in Charleroi.

Monsterboetes

Er hangen V. en zijn bedrijf in totaal ook meer dan 4 miljoen euro boetes boven het hoofd. Die zijn grotendeels theoretisch, want Cre-Axis ging in 2015 failliet en heeft volgens de curator bijna geen activa meer. Marc V. neemt z’n verantwoordelijkheid voor de sociale dumpingpraktijken, maar vraagt de vrijspraak voor mensenhandel. “Die mensen kregen zelfs gratis woningen ter beschikking gesteld. Zij leefden niet in een precaire situatie”, pleitte zijn advocaat. “Mijn cliënt werd meegetrokken in de praktijken van zijn toenmalige vennoot. Hij ziet intussen in dat hij fout bezig was.” Uitspraak op 9 januari.