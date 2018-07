Yuma (14) zal medaille krijgen voor heldenmoed 28 juli 2018

Yuma Claeys, het veertienjarige meisje uit Doomkerke dat op 2 augustus vorig jaar het leven van haar bejaarde buurvrouw redde nadat ze in een regenput gesukkeld was, zal een medaille krijgen voor haar heldendaad.





Dat maakte het gemeentebestuur van Ruiselede gisteren bekend. "We zijn trots te kunnen aankondigen dat onze aanvraag goedgekeurd werd door de commissie van het Carnegie Hero Fund", zegt gemeentesecretaris Rik Wylants. "Op dit moment zijn er een medaille en een diploma op weg naar Ruiselede. Wanneer de officiële overhandiging aan Yuma zal plaatsvinden, staat nog niet vast."





Het Carnegie Hero Fund bestaat in België al sinds 1911 en beloont personen die daden van heldenmoed hebben verricht. Dankzij haar prille leeftijd is Yuma meteen ook geselecteerd als laureate voor de bijzondere prijs Jeanne Rombaut, genoemd naar het 14-jarige meisje dat in 1955 in een bioscoopbrand stierf nadat ze zelf twee kinderen had gered. De prijs wordt toegekend aan jongeren die een daad van moed en zelfopoffering hebben verricht. (SVR)