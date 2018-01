Woning onbewoonbaar na brand WEDUWE (85) ZOU MORGEN ZIEKENHUIS VERLATEN HANS VERBEKE

02u50 0 Hans Verbeke De woning langs de Poekestraat in Ruiselede is onbewoonbaar. Ruiselede Een hevige binnenbrand heeft gisteravond een woning vernield langs de Poekestraat in Ruiselede. Bewoonster Adrienne Neiring was niet thuis. De 85-jarige weduwe zou vandaag na een ziekenhuisverblijf terugkeren naar haar woning. Omdat het comfortabel warm zou zijn bij haar thuiskomst, ging één van haar dochters gisteren alvast de pelletkachel aanmaken.

Ann Christiaens (55) en Maurice Bral (61) uit de Kapellestraat zijn overburen van Adrienne Neiring. "Mijn vrouw ging naar boven en passeerde langs onze voordeur toen ze buiten een gloed zag", vertelt Maurice. "Ze vroeg me om ook eens te komen kijken omdat ze het niet normaal vond. De gloed was afkomstig uit de woonkamer van Adrienne, maar mijn 'frank' viel nog niet onmiddelijk."





Hans Verbeke Overburen Ann Christiaens en Maurice Bral merkten de brand op.

Dikke rook

Ann Christiaens besefte plots wat er aan de hand was. "Ik riep naar mijn zoon Francis dat hij onmiddellijk de brandweer moest bellen. Omdat we niet zeker wisten welke dag Adrienne weer naar huis zou komen, liet ik Francis ook bellen naar zijn vriendin. Zij werkt bij het Wit-Gele Kruis, dat bij Adrienne over de vloer komt. Zo wisten we heel snel dat ze gelukkig nog niet thuis was." Maurice Bral was intussen naar de woning gelopen. "Door een raam zag ik dat al flink wat meubelen in de woonkamer in brand stonden. Er was ook vuur in de buurt van de schouw. Het waren geen overdreven grote vlammen, maar ze waren wel bijzonder verspreid. Iets later zag je door de dikke rook werkelijk niks meer door de ramen. De brandgeur die toen vrijkwam, was niet te harden."





Woonkamer

De brandweer kreeg de situatie snel onder controle. "Toen we arriveerden, had het vuur zich al verspreid", zegt luitenant Johan Lemey. "We hebben een aantal meubels naar buiten gehaald en ze daar nageblust. De schade in de woning is groot. De brand heeft lelijk huisgehouden, de rook deed de rest. Het belangrijkste is echter, dat er geen slachtoffers zijn gevallen." Over de oorzaak van de brand durfde Lemey zich gisteravond niet uitspreken. "De brand is ontstaan in de woonkamer, dat is het enige wat we zeker weten."





Mogelijk ligt de pelletkachel aan de oorzaak. Die werd gisteren door één van de dochters aangemaakt. Zij wou het huis opwarmen, omdat Adrienne Neiring vandaag naar haar huis zou terugkeren. Om er voor te zorgen dat de warmte zich overal kon verspreiden, zette de dochter alle binnendeuren open.