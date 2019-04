Woning gevuld met CO en gas: weduwe (90) dankt haar leven aan buurvrouw die vroeger langskomt dan gewoonlijk Hans Verbeke

Clara Christiaens (90) heeft aan Lutgart Lamont een goeie engelbewaarder. Toen de jongste weduwe dinsdagnamiddag de oudste opzocht, vond Lutgart de compleet versufte Clara op de vloer in de woonkamer. "Ik kom nu en dan eens langs maar nooit zo vroeg in de namiddag als vandaag", zegt Lutgart. De hulpdiensten zijn het er over eens: Clara heeft geluk gehad.

Ze is nog kwiek en brengt nog veel tijd door aan haar naaimachine op de eerste verdieping van haar woning langs de Bruggestraat. Dat is ook één van de redenen waarom de 90-jarige weduwe nu en dan bezoek krijgt van Lutgart Lamont, die wat verderop in de straat woont. Ook dinsdagnamiddag was dat het geval. “Ik had al enkele weken wat verstelwerk liggen voor Clara”, vertelt de vrouw. “Ik weet niet waarom maar het was me nog niet gelukt om binnen te springen. Vandaag echter, maakte ik er een punt van: ik moest en zou langsgaan bij Clara. Maar tegen mijn gewoonte in, stond ik rond half vijf al aan de deur, een uur vroeger dan anders.”

Versufte weduwe kon niet meer rechtstaan

Lang geleden was er een winkel op de hoek van de Bruggestraat en de Pensionaatstraat, in het huis waar Clara Christiaens woont. “De winkelbel doet het nog en ik blijf altijd in de inkom staan tot Clara komt”, vertelt Lutgart. “Maar nu kwam ze niet opdagen. Ik liet de bel langer rinkelen. Misschien had ze het niet gehoord of misschien zat ze op het toilet, dacht ik. Maar toen ook daar geen reactie op kwam, besloot ik voorzichtig binnen te gaan. In de woonkamer vond ik Clara. Ze lag op de vloer en was helemaal versuft. Ik probeerde haar recht te helpen maar dat lukte niet.” Lutgart liep zo snel ze kon naar de overbuur, slager Benny De Cuyper. Samen slaagden ze erin Clara naar buiten te brengen. “Dat was nodig, want er hing een eigenaardige geur in haar woning”, zegt Lutgart.

CO én uitlaatgassen van de boiler

De bijgeroepen brandweer stelde vast dat er inderdaad een probleem was in de woning. “We hebben een behoorlijke concentratie CO gemeten”, zegt officier Lieven Rijckaert. “Daarnaast roken we ook gas, allicht afkomstig van de boiler. Uit voorzorg hebben we de gastoevoer afgesloten en de woning geventileerd.” Clara Christiaens werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht, de bejaarde vrouw verkeert niet in levensgevaar. Lutgart Lamont is blij dat ze zowat een uur vroeger dan gewoonlijk langskwam bij Clara. “De brandweer zegt me dat het haar geluk is geweest”, zegt Lutgart. “Hoewel ik helemaal niks speciaals heb gedaan, ben ik daar toch blij om.”