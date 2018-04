WK-koorts slaat toe bij ouders De Kiem 26 april 2018

De oudervereniging van Basisschool De Kiem gaat de WK-wedstrijden van Belgen in juni uitzenden op een groot scherm op school, voor de eerste keer in Ruiselede.





"In de zaal gaan we een groot projectiescherm van tien vierkante meter voorzien, met een bar en een aantal eetstanden," legt voorzitter Gilles Verstraete uit. "De kinderen zullen zich intussen kunnen amuseren op springkastelen. Het moet een groot voetbalfeest worden." De drie groepswedstrijden van de Rode Duivels worden uitgezonden op 18 juni (17 uur), 23 juni (14 uur) en 28 juni (20 uur). Een ticket kost 1 euro en kan besteld worden via wk2018dekiem@hotmail.com. De dag zelf betaal je 2 euro. (SVR)