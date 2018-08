Wereldkampioene kickboksen op lijst Respect 22 augustus 2018

Voormalig wereldkampioene kickboksen Sara Dinneweth (25) staat op de kieslijst van Respect. De Ruiseleedse behaalde op 18-jarige leeftijd haar eerste wereldtitel tin het kickboksen in de categorie semi-contact.





Het jaar nadien pakte ze opnieuw goud in dezelfde categorie. Sara woont in de Aalterstraat en is de dochter van Patrick Dinneweth en Christa Staelens. "Aan de zijlijn staan toekijken, is niets voor mij", zegt ze. "Ik wil helpen met het uitbouwen van een nog beter Ruiselede. Mijn interesse ligt vooral bij de jongeren en jongvolwassenen van Ruiselede." Sara werkt als leerkracht buitengewoon onderwijs in Lovendegem. Ze is de zesde nieuwkomer op de lijst, na eerder Hannes Gyselbrecht, Christel L'Hoost, Chris Hullebusch, Sandy Geirnaert en Hein Haerinck. (SVR)