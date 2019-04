Weekendje weg te winnen op wekelijkse markt Sam Vanacker

11 april 2019

12u08 2 Ruiselede Er lopen tijdens de ‘Week van de Markt’ verschillende acties op de weekmarkten in onze provincie. De hoofdprijs is telkens een weekendje weg ter waarde van 300 euro. Ook Ruiselede doet mee.

Wie op vrijdag 12 april een aankoop doet op de wekelijkse markt in Ruiselede krijgt een invulbon. Als je die invult en deponeert in de urne aan het gelegenheidskraampje van het gemeentebestuur maak je kans op een weekendje weg in een West-Vlaamse B&B. Behalve de hoofdprijs zijn er ook nog 29 boodschappentassen vol waardebonnen van de marktkramers te winnen. De winnende loten worden om 11.30 uur getrokken. Winnaars die niet bij de trekking kunnen zijn worden nadien verwittigd.

De provinciale campagne ‘De Week van de Markt’ wordt al voor de derde keer gehouden. Er nemen dit keer 44 West-Vlaamse gemeenten deel. In 2012 waren dat er 33. Drie jaar eerder deden 27 gemeentes mee.