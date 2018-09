Voormalig RKD-schepen Gyselbrecht krijgt derde plaats op lijst Respect 05 september 2018

02u41 0 Ruiselede Oppositiepartij Respect heeft hun slagorde voor de verkiezingen bekend gemaakt. Enigszins verrassend staat Hannes Gyselbrecht pas op de derde plaats.

De schepen maakte eind mei totaal onverwacht de overstap van meerderheidspartij RKD naar Respect en kreeg in 2012 maar liefst 1.057 voorkeurstemmen. Verwacht werd dat hij lijsttrekker zou worden, maar die positie is net als in 2012 voor Marnix Van Daele, die toen 872 stemmen achter zijn naam had. Gyselbrecht geeft toe dat hij kandidaat-lijsttrekker was, maar is tevreden met de derde plaats. "Dit toont aan dat ik voor de inhoud naar Respect ben overgestapt, niet voor de positie. Anderzijds heb ik ook nooit geëist dat ik het lijsttrekkerschap zou krijgen. Bovendien is het die kiezer die beslist." Marnix Van Daele argumenteert dat het belangrijk is dat Respect z'n geloofwaardigheid behoudt. "Het partijbestuur vond - terecht- dat we het werk van de voorbije zes jaar niet zomaar aan de kant konden schuiven. We moeten onze eigenheid behouden en konden Hannes daarom niet zomaar de eerste plaats geven."





Zowel Hannes als Marnix benadrukken dat het de kiezer is die beslist. "Als we straks de kans krijgen om te besturen, dan zal degene met de meeste stemmen burgemeester worden. Ongeacht op welke plaats hij of zij staat."





Nog opmerkelijk is dat de tweede plaats op de lijst naar Christel L'Hoost gaat, een nieuw gezicht in de politiek. Christel (48) is de echtgenote van Franky Rutsaert en medezaakvoerder van het gelijknamige bouwbedrijf. Lijstduwer van dienst is gemeenteraadslid Lieve Van Erum. Zes van de zeventien kandidaten zijn nieuw. De zes zetelende gemeenteraadsleden en de drie leden van de OCMW-raad komen opnieuw op. (SVR)