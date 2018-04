Verkoop verkaveling Ter Beke gestart 20 april 2018

De verkoop van de nieuwe verkaveling Ter Beke is deze week gestart. Het gaat om een inbreidingsproject dat de WVI in samenwerking met de gemeente in het centrum van Ruiselede realiseerde.





Er zijn alles samen negen bouwgronden beschikbaar, variërend in oppervlakte tussen 243 en 566 vierkante meter. Kopers kunnen op alle kavels aan de slag met een een architect en aannemer naar keuze. De loten zijn digitaal te raadplegen via www.wvi.be/aanbod/wonen.