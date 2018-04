Vereniging Poolse oud-strijders viert 40-jarig jubileum 23 april 2018

04u25 0 Ruiselede In het bijzijn van Artur Orzechowski, ambassadeur van de Poolse Republiek, heeft de Vereniging Eerste Poolse Pantserdivisie België vzw zaterdag haar 40-jarig bestaan gevierd met een feestzitting in het Ruiseleedse gemeentehuis.

Deze nationale vereniging werd opgericht in 1978 door Poolse oud-strijders die een aantal steden en gemeenten in Vlaanderen in september 1944 hebben bevrijd. Ze wilden hun belangen verdedigen en de gelijkschakeling met Belgische oud-strijders bewerkstelligen.





Bloedig treffen

"Er werd speciaal voor Ruiselede gekozen om onze 40-jarig jubileum te vieren omdat zich hier op 8 september 1944 een bloedig treffen heeft afgespeeld tussen een terugtrekkende Duitse colonne en de oprukkende Poolse troepen. De straten lagen toen bezaaid met kapotgeschoten voertuigen, materiaal en dode paarden. Terecht werd gesproken van 'Klein Chambois', daarmee verwijzend naar de grote Poolse veldslag in Chambois, nabij het Franse Falaise", weet voorzitter Dirk Verbeke. (CDR)