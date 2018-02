Vandaag schaatsen in Parochieveldbos? 28 februari 2018

De kans is groot dat er deze namiddag kan gegleden worden op de schaatsweide in het Parochieveldbos in Ruiselede. Dat zegt schepen Marc De Muynck (RKD). "Officieel kunnen we het nog niet toelaten, aangezien het ijs in principe tien centimeter dik moet zijn. Maar wie dat wil, kan op eigen risico de weide betreden." Aangezien het afgelopen nacht opnieuw stevig vroor, lijkt dat risico beperkt. Als het toch mis gaat, kunnen schaatsers er hoogstens wat natte voeten aan over houden, aangezien het water in de schaatsweide niet meer dan vijftien centimeter diep is. Het wordt pas de tweede keer dat de schaatsweide, die aangelegd werd in 2015, effectief gebruikt kan worden. Vorige winter waagden zich ook al enkele enthousiastelingen op het ijs in het Parochieveldbos. (SVR)