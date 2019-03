Vader (39) van drie sterft natuurlijke dood op honderd meter van z’n woning VHS

18 maart 2019

14u42 0 Ruiselede Totaal onverwacht en allicht aan de gevolgen van een beroerte is maandagmorgen Wim Van Wonterghem (39) uit Ruiselede overleden. Dat gebeurde op het Polenplein in Ruiselede, op nauwelijks honderd meter van zijn woning.

Wim Van Wonterghem was te voet op weg toen hij plots ineenzakte. De toegesnelde hulpdiensten reanimeerden hem nog een tijdlang maar alle hulp kwam te laat. De man stierf ter plaatse. De brandweer plaatste een tent om het stoffelijk overschot aan nieuwsgierige blikken te onttrekken. Echtgenote Liselotte Van Renterghem kwam ook ter plaatse en werd opgevangen door de politie. Het koppel heeft drie kinderen, twee meisjes en een jongetje. Het oudste kind is twaalf. Wim Van Wonterghem en zijn echtgenote baatten tot voor enkele jaren nog een groot melkveebedrijf uit in Nevele.