Unizo Ruiselede organiseert ondernemerscafé met biologische varkenshouderij Biovar Sam Vanacker

14 maart 2019

Op vrijdag 5 april organiseert Unizo Ruiselede een ondernemerscafé met een bedrijfsvoorstelling. Dit jaar wordt kennis gemaakt met Biovar, een biologische varkenshouderij die begin dit jaar officieel is geopend in Ruiselede. Biovar heeft geen klassieke boxen, de varkens lopen vrij rond en de biggen worden minimum veertig dagen bij de zeug gehouden. Uit respect voor de dieren wordt het ondernemerscafé uitzonderlijk niet in het bedrijf zelf georganiseerd, maar in ‘t Haantje in de Brandstraat 105 in Doomkerke. Zaakvoerder Wim Haeck komt vanaf 20.30 uur alles over het bedrijf vertellen. Er zijn hapjes en drankjes voorzien. De toegang is gratis.