Ukeleleconcert met dichter Leenders 12 mei 2018

Ukeleleagogo houdt vanavond een nieuw kleinschalig ukeleleconcert op de zolder van Het Portaal in de Nieuwstraat in Ruiselede. Op het podium staan Nona & The Keyser, een vader-dochter duo dat eigen interpretaties brengt van jazzklassiekers. Zij worden gevolgd door Ukelelezaza, een artiest met internationale uitstraling die een demonstratie geeft op een aantal vintage instrumenten. Ingeweken Ruiseledenaar en dichter Herman Leenders zorgt voor een streepje poëzie tijdens de avond. Een plaatsje reserveren kost 10 euro en kan via ukeleleagogo@ gmail.com of via sms naar 0494/62.05.21. (SVR)